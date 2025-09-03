Ще минулого тижня він анонсував заходи за участі лідерів Європи, на яких мали обговорити конкретні гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де проведе низку зустрічей. Насамперед він матиме двосторонні перемовини з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, повідомив у коментарі журналістам речник президента Сергій Никифоров.

Також український президент зустрінеться з лідерами країн формату NB8 (Nordic-Baltic8). Відбудеться саміт Україна – Північна Європа та Балтія.

Окрім цього, увечері президент матиме двосторонні перемовини з Францією.

"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – коментував він.



