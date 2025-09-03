Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський прибув до Данії: матиме двосторонню зустріч з прем'єркою і візьме участь в саміті NB8

Ще минулого тижня він анонсував заходи за участі лідерів Європи, на яких мали обговорити конкретні гарантії безпеки. 

Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де проведе низку зустрічей. Насамперед він матиме двосторонні перемовини з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, повідомив у коментарі журналістам речник президента Сергій Никифоров. 

Також український президент зустрінеться з лідерами країн формату NB8 (Nordic-Baltic8). Відбудеться саміт Україна – Північна Європа та Балтія. 

Окрім цього, увечері президент матиме двосторонні перемовини з Францією.

"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – коментував він.
