Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де проведе низку зустрічей. Насамперед він матиме двосторонні перемовини з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, повідомив у коментарі журналістам речник президента Сергій Никифоров.
Також український президент зустрінеться з лідерами країн формату NB8 (Nordic-Baltic8). Відбудеться саміт Україна – Північна Європа та Балтія.
Окрім цього, увечері президент матиме двосторонні перемовини з Францією.
"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – коментував він.