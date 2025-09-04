Європарламент вимагає від “Патріотів за Європу” повернення 4 млн євро, нецільово використаних попередньою ультраправою групою

У звіті комітету бюджетного контролю ЄП йдеться, що група ID, до якої входили французьке “Національне об'єднання” та італійська “Ліга”, помилково витратила кошти між 2019 і 2024 роками.

Група “Патріоти за Європу” (PfE) повинна повернути понад 4 мільйони євро коштів ЄС, помилково витрачених ультраправою групою Європейського парламенту “Ідентичність і демократія” (ID) протягом попереднього терміну.

Про це йдеться у висновку Комітету Парламенту з бюджетного контролю (CONT), повідомляють Euronews.

Йдеться, що група ID, до якої входили французьке “Національне об'єднання” та італійська “Ліга”, помилково витратила щонайменше 4 333 635,78 євро коштів ЄС між 2019 і 2024 роками.

Підозрілі порушення вперше були виявлені в лютому та спонукали Європейську прокуратуру (EPPO) розпочати розслідування з цього питання.

Тепер Комітет CONT пропонує, щоб групу PfE, до якої входять колишні члени ID “Національне об'єднання” та “Ліга”, а також угорська “Фідес” та іспанська “Vox”, які не були членами ID, притягнули до відповідальності за це ймовірне зловживання.

Висновок, підготовлений головою комітету Нікласом Гербстом (ЄНП), винесуть на голосування сьогодні і, як очікується, його схвалить переважна більшість комітету.

У висновку рекомендується, щоб юридичні та фінансові служби Парламенту вивчили можливість подання цивільного позову проти зовнішніх аудиторів, які засвідчили звітність групи ID. Водночас наголошується, що парламент може “переслідувати будь-яку організацію, яка є суттєвим економічним продовженням початкового боржника”, тим самим “вказуючи пальцем на групу “Патріоти за Європу”.

“Ми хочемо, щоб Парламент повернув усі кошти”, – сказав Гербст. Він пояснює, що комітет CONT не може вирішити, чи є група PfE “наступником” групи ID, але може запропонувати застосувати “економічну наступність”.

Згідно з правилами парламенту, політична група повинна розглядатися як “наступник” розпущеної – і тому нести відповідальність за будь-який борг, що залишився – якщо застосовуються певні умови.