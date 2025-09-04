У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Європарламент вимагає від “Патріотів за Європу” повернення 4 млн євро, нецільово використаних попередньою ультраправою групою

У звіті комітету бюджетного контролю ЄП йдеться, що група ID, до якої входили французьке “Національне об'єднання” та італійська “Ліга”, помилково витратила кошти між 2019 і 2024 роками.

Європарламент вимагає від “Патріотів за Європу” повернення 4 млн євро, нецільово використаних попередньою ультраправою групою
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Група “Патріоти за Європу” (PfE) повинна повернути понад 4 мільйони євро коштів ЄС, помилково витрачених ультраправою групою Європейського парламенту “Ідентичність і демократія” (ID) протягом попереднього терміну.

Про це йдеться у висновку Комітету Парламенту з бюджетного контролю (CONT), повідомляють Euronews.

Йдеться, що група ID, до якої входили французьке “Національне об'єднання” та італійська “Ліга”, помилково витратила щонайменше 4 333 635,78 євро коштів ЄС між 2019 і 2024 роками.

Підозрілі порушення вперше були виявлені в лютому та спонукали Європейську прокуратуру (EPPO) розпочати розслідування з цього питання.

Тепер Комітет CONT пропонує, щоб групу PfE, до якої входять колишні члени ID “Національне об'єднання” та “Ліга”, а також угорська “Фідес” та іспанська “Vox”, які не були членами ID, притягнули до відповідальності за це ймовірне зловживання.

Висновок, підготовлений головою комітету Нікласом Гербстом (ЄНП), винесуть на голосування сьогодні і, як очікується, його схвалить переважна більшість комітету.

У висновку рекомендується, щоб юридичні та фінансові служби Парламенту вивчили можливість подання цивільного позову проти зовнішніх аудиторів, які засвідчили звітність групи ID. Водночас наголошується, що парламент може “переслідувати будь-яку організацію, яка є суттєвим економічним продовженням початкового боржника”, тим самим “вказуючи пальцем на групу “Патріоти за Європу”.

“Ми хочемо, щоб Парламент повернув усі кошти”, – сказав Гербст. Він пояснює, що комітет CONT не може вирішити, чи є група PfE “наступником” групи ID, але може запропонувати застосувати “економічну наступність”.

Згідно з правилами парламенту, політична група повинна розглядатися як “наступник” розпущеної – і тому нести відповідальність за будь-який борг, що залишився – якщо застосовуються певні умови.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies