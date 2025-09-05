Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Таксин Чинават залишив Таїланд перед голосуванням парламенту за нового прем’єра

Таксин прилетів до Дубая за кілька днів до рішення суду, яке може призвести до його ув'язнення.

Таксин Чинават залишив Таїланд перед голосуванням парламенту за нового прем’єра
Колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксин Чинават
Фото: EPA/UPG

Таксин Чинават, колишній прем'єр-міністр Таїланду, раптово покинув країну у четвер, перед рішенням суду, яке може призвести до його ув'язнення, повідомляє DW.

Чинават залишив країну за кілька годин до парламентського голосування за наступного прем'єр-міністра після усунення його дочки, Пхетхонтхан Чинават, з посади через порушення етичних норм.

Очікується, що Верховний суд винесе вердикт у вівторок, який може призвести до ув'язнення Таксіна.

Юридичні проблеми Таксина Чинавата

Таксин Чинават повідомив чиновникам, що летить до Сінгапуру з медичних причин, але його літак змінив курс під час польоту та приземлився в Дубаї, де він раніше жив у вигнанні.

У п'ятницю вранці він написав у соціальних мережах, що повернеться для участі у слуханні у вівторок.

  • Таксин обіймав посаду прем'єр-міністра Таїланду до державного перевороту 2006 року, який усунув його від влади, коли політик перебував за кордоном. Він ненадовго повернувся до Таїланду у 2008 році, але знову втік перед вироком за справу про корупцію. Він знову повернувся аж у 2023 році, щоб відбувати восьмирічний термін, який пізніше був скорочений до одного року королівським помилуванням. Чинавата тримали в лікарняному номері, що викликало заяви про особливе ставлення.

Верховний суд у вівторок винесе рішення щодо того, чи діяв Департамент виправних установ законно, надавши йому дострокове звільнення. Хоча його вина не є предметом справи, деякі аналітики кажуть, що вирок все ще може призвести до тюремного ув'язнення.
