Таксин Чинават залишив Таїланд перед голосуванням парламенту за нового прем’єра

Таксин прилетів до Дубая за кілька днів до рішення суду, яке може призвести до його ув'язнення.

Таксин Чинават, колишній прем'єр-міністр Таїланду, раптово покинув країну у четвер, перед рішенням суду, яке може призвести до його ув'язнення, повідомляє DW.

Чинават залишив країну за кілька годин до парламентського голосування за наступного прем'єр-міністра після усунення його дочки, Пхетхонтхан Чинават, з посади через порушення етичних норм.

Очікується, що Верховний суд винесе вердикт у вівторок, який може призвести до ув'язнення Таксіна.

Юридичні проблеми Таксина Чинавата

Таксин Чинават повідомив чиновникам, що летить до Сінгапуру з медичних причин, але його літак змінив курс під час польоту та приземлився в Дубаї, де він раніше жив у вигнанні.

У п'ятницю вранці він написав у соціальних мережах, що повернеться для участі у слуханні у вівторок.

Таксин обіймав посаду прем'єр-міністра Таїланду до державного перевороту 2006 року, який усунув його від влади, коли політик перебував за кордоном. Він ненадовго повернувся до Таїланду у 2008 році, але знову втік перед вироком за справу про корупцію. Він знову повернувся аж у 2023 році, щоб відбувати восьмирічний термін, який пізніше був скорочений до одного року королівським помилуванням. Чинавата тримали в лікарняному номері, що викликало заяви про особливе ставлення.

Верховний суд у вівторок винесе рішення щодо того, чи діяв Департамент виправних установ законно, надавши йому дострокове звільнення. Хоча його вина не є предметом справи, деякі аналітики кажуть, що вирок все ще може призвести до тюремного ув'язнення.