Суд у США відхилив апеляцію Трампа щодо заборони паспортів для трансгендерів

Федеральний апеляційний суд США підтримав заборону Державному департаменту США виконувати директиву президента Дональда Трампа, спрямовану на запобігання отриманню трансгендерними та небінарними американцями паспортів, які точно відображають їхню гендерну ідентичність.

Про це повідомляє DW.

Це рішення є останнім кроком у серії справ, пов'язаних з виконавчим указом, підписаним Трампом після його повернення на посаду 20 січня, яким президент США доручив уряду визнавати лише чоловічу та жіночу біологічну стать.

Адміністрація Трампа подала апеляцію на судову заборону, але колегія з трьох суддів Апеляційного суду 1-го округу США в Бостоні заявила, що уряд не зміг змістовно розглянути висновок окружної судді Джулії Кобік про те, що політика Трампа відображає “неконституційну ворожість до трансгендерних американців”.

Судді, призначені президентом Джо Байденом, додали, що “уряд не зміг виконати свій обов’язок для забезпечення призупинення дії рішення” та звернули увагу на висновок нижчої інстанції про те, що особи, на яких вплинула зміна, “зазнають різноманітних негайних і непоправних втрат від чинного застосування оскаржуваної політики”.

Раніше адміністрація Байдена дозволяла людям вибирати "X" як нейтральний показник статі в нових заявках на паспорт, на додаток до варіантів "M" або "F" для чоловіка або жінки. Протягом 30 років до цього люди могли оновлювати позначення статі у своїх паспортах.

Але після того, як Трамп доручив Державному департаменту змінити свою політику, щоб видавати лише паспорти, які "точно відображають стать власника", заявників тепер просять вказати свою "біологічну стать при народженні". Вони можуть бути вказані лише як чоловіки або жінки і не можуть самостійно визначати свою стать.