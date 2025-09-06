Ізраїль заявляє про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази

Палестинці на вулицях міста Газа, 6 лютого 2025 року.

Армія оборони Ізраїлю заявила про створення нової гуманітарної зони на півдні смуги Гази у місті Хан-Юніс.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у ЦАХАЛ, у Хан-Юнісі будуть розміщені польові шпиталі, системи водопостачання та опріснювальні установки.

Також Ізраїль забезпечить дану зону постачанням продовольства, медикаментами та наметами, що координуватиметься через COGAT спільно з ООН та міжнародними організаціями.

Ізраїльські військові заявили, що ці зусилля будуть продовжуватися паралельно з розширенням наступу на півночі Гази.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільне населення евакуюватися на південь від міста Газа, де ЦАХАЛ намагається захопити останні опорні пункти ХАМАСу і захопити місто.

Заява Ізраїлю пролунала на тлі попередження Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо гуманітарної катастрофи у Газі.