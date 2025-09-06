Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Ізраїль заявляє про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази

Водноча ЦАХАЛ продовжує розширювати наступ на півночі Гази.

Палестинці на вулицях міста Газа, 6 лютого 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила про створення нової гуманітарної зони на півдні смуги Гази у місті Хан-Юніс.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у ЦАХАЛ, у Хан-Юнісі будуть розміщені польові шпиталі, системи водопостачання та опріснювальні установки.

Також Ізраїль забезпечить дану зону постачанням продовольства, медикаментами та наметами, що координуватиметься через COGAT спільно з ООН та міжнародними організаціями.

Ізраїльські військові заявили, що ці зусилля будуть продовжуватися паралельно з розширенням наступу на півночі Гази.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільне населення евакуюватися на південь від міста Газа, де ЦАХАЛ намагається захопити останні опорні пункти ХАМАСу і захопити місто.

Заява Ізраїлю пролунала на тлі попередження Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо гуманітарної катастрофи у Газі.

  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало виконавчу віцепрезидентку Європейської комісії Терезу Ріберу, назвавши її маріонеткою ХАМАС після того, як вона назвала дії Ізраїлю у Смузі Газі геноцидом.
