Ізраїль заявляє про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила про створення нової гуманітарної зони на півдні смуги Гази у місті Хан-Юніс.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Як зазначили у ЦАХАЛ, у Хан-Юнісі будуть розміщені польові шпиталі, системи водопостачання та опріснювальні установки.
Також Ізраїль забезпечить дану зону постачанням продовольства, медикаментами та наметами, що координуватиметься через COGAT спільно з ООН та міжнародними організаціями.
Ізраїльські військові заявили, що ці зусилля будуть продовжуватися паралельно з розширенням наступу на півночі Гази.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільне населення евакуюватися на південь від міста Газа, де ЦАХАЛ намагається захопити останні опорні пункти ХАМАСу і захопити місто.
Заява Ізраїлю пролунала на тлі попередження Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо гуманітарної катастрофи у Газі.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало виконавчу віцепрезидентку Європейської комісії Терезу Ріберу, назвавши її маріонеткою ХАМАС після того, як вона назвала дії Ізраїлю у Смузі Газі геноцидом.