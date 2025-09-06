Bloomberg: військові обмеження Європи підкреслюють її залежність від допомоги США

Європейські лідери у яких виникли серйозні прогалини в оборонних можливостях країн, все ще сподіваються, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку надати Україні конкретні гарантії безпеки, навіть попри те, що досягнення мирної угоди виглядає все менш імовірним, пише Bloomberg.

У Європи існують серйозні прогалини у сфері космічної розвідки та спостереження, а також в інтегрованій системі протиповітряної та протиракетної оборони — саме ті напрямки, в яких коаліція охочих під проводом Великої Британії та Франції розраховує отримати допомогу США.

Згідно з даними звіту Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), опублікованого цього тижня, Європі знадобився б 1 трильйон доларів, щоб замінити традиційні військові можливості США, виділені для цього регіону.

В доповіді також зазначається, що континент повинен покладатися на Білий дім як у військовому, так і в економічному плані, щоб посилити тиск на Путіна. Дійсно, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив нещодавно, що Європі бракує впливу, щоб змусити Росію припинити війну.

США забезпечують більшу частину розвідки, спостереження та рекогностування НАТО, включаючи супутники, що виявилося критично важливим у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Заміна цього коштуватиме Європі 4,8 мільярда доларів, згідно зі звітом "Прогрес та недоліки в обороні Європи". Європейські чиновники кажуть, що США повинні продовжувати забезпечувати це згідно з мирною угодою, щоб українські та європейські сили могли бути попереджені про будь-яке порушення Росією.

У Європи також немає власних систем інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони великої дальності, здатних збивати балістичні ракети — цю місію майже повністю виконують американські системи Patriot.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові на Празькому оборонному саміті IISS заявив, що європейські союзники повинні в п'ять разів збільшити кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що Європа зробила значні інвестиції в останні роки, але зараз завдання полягає в тому, щоб "перетворити економічний вплив на бойову силу" шляхом прискорення розвитку промислової бази континенту.