Прем'єр-міністр Японії Ісіба оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру заявив, що піде з посади керівника уряду, повідомляє DW.

Члени керівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Ісіби втратили довіру до нього після того, як він втратив більшість в обох палатах парламенту з моменту вступу на посаду менше ніж рік тому.

“Я вирішив піти у відставку з посади президента Ліберально-демократичної партії”, – сказав він на пресконференції сьогодні.

ЛДП прагне провести нові перегони за лідерство найближчими днями. Ця політична сила, яка довго домінувала, втратила контроль над нижньою палатою після дострокових виборів у жовтні минулого року, а потім не змогла набрати 248 місць, необхідних для верхньої палати в липні цього року.