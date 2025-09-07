​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Прем'єр-міністр Японії Ісіба оголосив про відставку

Ліберально-демократична партія Японії прагне провести нові перегони за лідерство найближчими днями.

Прем'єр-міністр Японії Ісіба оголосив про відставку
Ісіба Сіґеру
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру заявив, що піде з посади керівника уряду, повідомляє DW.

Члени керівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Ісіби втратили довіру до нього після того, як він втратив більшість в обох палатах парламенту з моменту вступу на посаду менше ніж рік тому.

“Я вирішив піти у відставку з посади президента Ліберально-демократичної партії”, – сказав він на пресконференції сьогодні.

ЛДП прагне провести нові перегони за лідерство найближчими днями. Ця політична сила, яка довго домінувала, втратила контроль над нижньою палатою після дострокових виборів у жовтні минулого року, а потім не змогла набрати 248 місць, необхідних для верхньої палати в липні цього року.
