Греція виділить 1,6 млрд євро для боротьби зі скороченням населення

Уряд використовуватиме податкові пільги та інші фінансові стимули, щоб заохотити людей мати більше дітей.

Греція оголосила про рішучі заходи, зокрема податкові пільги та інші фінансові стимули, для вирішення проблеми скорочення населення, яке може зробити її найстарішою країною Європи.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що йдеться про пакет допомоги у розмірі 1,6 млрд євро. Середземноморська країна стикається з демографічною кризою безпрецедентного масштабу.

“Ми знаємо, що вартість життя ‒ це одне, якщо у вас немає дитини, і зовсім інше, якщо у вас двоє чи троє дітей. Тож, як держава, ми повинні знайти спосіб винагородити наших громадян, які роблять вибір (мати дітей)”, ‒ сказав Міцотакіс.

Заходи, які варіюються від зниження на 2 відсоткові пункти для всіх податкових категорій до нульової ставки для малозабезпечених сімей з чотирма дітьми, будуть впроваджені у 2026 році. Міцотакіс назвав пакет найсміливішою податковою реформою, що проводилася в Греції за понад 50 років.

Оскільки рівень народжуваності в Греції є одним з найнижчих у Європі – 1,4 дитини на жінку, коефіцієнт відтворення значно нижчий за рівень відтворення 2,1. Прем’єр-міністр назвав цю проблему “національною загрозою”.

Згідно з даними Євростату, населення Греції має скоротитися з нинішніх 10,2 мільйона до значно менше 8 мільйонів до 2050 року, коли 36% мешканців будуть старшими ніж 65 років.

Визнаючи, що спад набув екзистенційних масштабів, міністр фінансів Кіріакос П'єрракакіс заявив, що рівень народжуваності знизився вдвічі з початку економічної кризи в країні 15 років тому. Частково це пов'язано з тим, що молоді люди були серед тих, хто найбільше постраждав від заходів жорсткої економії, необхідних в обмін на міжнародну підтримку, яка запобігла банкрутству і утримала Афіни від боргів у ЄС.

Понад 500 тисяч греків покинули країну в пошуках роботи під час кризи. Уряд намагається зупинити відтік.