Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСвіт

Верховний суд Таїланду відправив експрем'єра Чинавата до в'язниці

Суд постановив, що перебування мільярдера в розкішній палаті госпіталю не можна вважати покаранням. 

Верховний суд Таїланду присудив впливовому колишньому прем'єр-міністр, мільярдеру Таксину Чинавату рік в'язниці. 76-річний чоловік відбуватиме покарання у тюрмі Банкгога, оскільки суд визнав, що тривале перебування Чинавата у лікарні торік було незаконним і покарання по справі про зловживання владою і корупцію він має відбувати саме в в'язничних умовах, пише СNN. 

Чинават очолював уряд Таїланду з 2001 року, допоки його не усунули військовим переворотом у 2006. У 2023 він повернувся до Таїланду після 15-річного проживання за кордоном і був засуджений до 8 років в'язниці по справі про конфлікт інтересів, зловживання владою і корупцію. 

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон скоротив термін до одного року, а через шість місяців, у лютому 2024-го, його звільнили достроково. Однак насправді експрем'єр не провів у в'язничній камері жодної ночі. Він збував час у розкішній палаті в госпіталі поліції Бангкока після того, як поскаржився на стиснення у грудях, високий тиск та низький рівень кисню. 

Місцеві аналітики припускають, що насправді Таксин уклав угоду з істемблішментом країни про скорочення терміну ув'язнення, поблажливе ставлення і навіть помилування в обмін на повернення до країни. Повернувся він того дня, коли партія його родини знову перебрала владу. 

Однак Верховний суд сьогодні поставив крапку в справі, постановивши, що перебування в лікарні не можна зарахувати як відбування покарання. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies