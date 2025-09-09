Верховний суд Таїланду відправив експрем'єра Чинавата до в'язниці

Верховний суд Таїланду присудив впливовому колишньому прем'єр-міністр, мільярдеру Таксину Чинавату рік в'язниці. 76-річний чоловік відбуватиме покарання у тюрмі Банкгога, оскільки суд визнав, що тривале перебування Чинавата у лікарні торік було незаконним і покарання по справі про зловживання владою і корупцію він має відбувати саме в в'язничних умовах, пише СNN.

Чинават очолював уряд Таїланду з 2001 року, допоки його не усунули військовим переворотом у 2006. У 2023 він повернувся до Таїланду після 15-річного проживання за кордоном і був засуджений до 8 років в'язниці по справі про конфлікт інтересів, зловживання владою і корупцію.

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон скоротив термін до одного року, а через шість місяців, у лютому 2024-го, його звільнили достроково. Однак насправді експрем'єр не провів у в'язничній камері жодної ночі. Він збував час у розкішній палаті в госпіталі поліції Бангкока після того, як поскаржився на стиснення у грудях, високий тиск та низький рівень кисню.

Місцеві аналітики припускають, що насправді Таксин уклав угоду з істемблішментом країни про скорочення терміну ув'язнення, поблажливе ставлення і навіть помилування в обмін на повернення до країни. Повернувся він того дня, коли партія його родини знову перебрала владу.

Однак Верховний суд сьогодні поставив крапку в справі, постановивши, що перебування в лікарні не можна зарахувати як відбування покарання.