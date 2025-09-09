ЄС обурений тим, що президент Сербії назвав євродепутатів "покидьками"

Президент Сербії Александр Вучич зазнав критики з боку Єврокомісії через свої висловлювання на адресу депутатів Європейського парламенту, які були присутніми на антиурядових протестах у місті Нові-Сад.

Як пише балканська редакція "Радіо Свобода", комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос звинуватила главу держави у "сумнівному розумінні демократії" через те, що той назвав представників Європейської зеленої партії "найгіршими європейськими покидьками".

За словами Кос, такі вчинки "не поліпшують думку ЄС щодо Сербії". Балканська країна офіційно є кандидатом на членство у блоці.

Протести у Сербії тривають вже майже рік після того, як у місті Нові-Сад впав бетонний навіс нещодавно відреставрованого вокзалу, внаслідок чого загинули 16 людей. Активісти покладають відповідальність на владу через корумпованість та вимагають відставки Вучича.