FT: Євросоюз планує запровадити санкції проти Китаю через імпорт російських енергоносіїв

Європейський Союз і США розглядають можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту й газ, інформує FT з посиланням на співрозмовників.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти країн, зокрема Китаю, що продовжують купувати російські енергоносії. Ці санкції мають на меті обмежити фінансові потоки до Москви, які підтримують війну проти України, й утискати можливості Кремля реанімувати свої агресивні дії.

Дональд Трамп висловив готовність діяти спільно з ЄС, заявив, що розмовлятиме з Путіним "дуже скоро" та налаштований "вирішити ситуацію" між Росією й Україною.

Однак, пропозиції ЄС щодо вторинних санкцій знаходяться на ранній стадії обговорення, і їхнє прийняття залежатиме від підтримки США. Для ухвалення рішення в межах ЄС потрібно одностайне схвалення — що може бути під сумнівом через можливі заперечення з боку Угорщини та Словаччини, які досі залежать від постачань з Росії.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен чітко підтвердив, що ЄС дотримується плану повністю відмовитися від російської нафти й газу до 1 січня 2028 року. Він заявив, що це не тимчасовий крок, а довгострокова стратегія, і що ЄС може перебудовувати енергетичну політику навіть без підтримки Угорщини та Словаччини.

"Не тільки Путін перетворив енергію на зброю й шантаж — ми самі опосередковано допомагаємо фінансувати його війну, і це має припинитися. Якщо президент Трамп підтримує це — це лише допомога, тому що це наша головна мета", — зазначив Йоргенсен.

У межах подальшого розвитку співпраці з США, Йоргенсен найближчим часом зустрінеться з енергетичним секретарем США Крісом Райтом, щоб обговорити, як ЄС виконає свою обіцянку імпортувати до $250 млрд американської енергії щороку в рамках торговельної угоди між блоками.