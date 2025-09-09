Гуманітарна організація заявила про атаку на судна з Гретою Тунберг, що прямували до Гази

Організація Global Sumud Flotilla (GSF), яка намагається постачати до Смуги Гази гуманітарну допомогу через порти Середземномор'я, заявила про атаку дрона на одне з групи суден з екоактивісткою Гретою Тунберг. Інцидент трапився в порту Туніса, влада якого заперечує напад. Про це повідомляє Sky News.

GSF повідомила, що розслідування триває. Там запевнили, що такі акти агресії їх не зупинять.

"Акти агресії, спрямовані на залякування та зрив нашої місії, не зупинять нас", – йдеться у повідомленні.

Спецдоповідачка ООН з питань окупованих територій Палестини Франческа Албанез, яка перебувала в той момент у спорту, сказала:

"Ми не знаємо, хто провів напад, але ми б не здивувалися, якби це був Ізраїль".

Ізраїльська сторона поки що нічого не коментувала, а Туніс заявив, що повідомлення про атаку "не ґрунтується на правді". Там вважають, що на кораблі сталася пожежа.