МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСвіт

У Тбілісі прихильники владної партії напали на антиурядових мітингарів

Постраждали 10 людей, але поліція нікого не затримала. 

У Тбілісі прихильники владної партії напали на антиурядових мітингарів
Каха Каладзе
Фото: medianews.ge

Учора в Тбілісі під виборчим штабом мера міста Кахи Каладзе напередодні виборів відбулися сутички між антиурядовими мітингарями і прихильниками владною "Грузинської мрії". Як пише "Грузия online", останні були озброєні металевими прутами і напали на протестувальників. 

Протестний марш у цей час рухався від Суспільного мовника до штабу Каладзе. Частина нападників, прикриваючись кордоном поліції, ображала мітингарів, ще частина приїхала на авто і фізично їх атакувала. 

Жодного нападника не затримали, хоча серед потерпілих є люди з різними ступенями ушкоджень. 

За попередніми даними, внаслідок сутичок постраждали 10 людей. 

  • Протести для Грузії стали звичним явищем, оскільки значна частина суспільства не згодна миритися з антиєвропейським, проросійським курсом влади. У зв'язку з відкатом реформ ЄС призупинив процес наближення членства Грузії.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies