У Тбілісі прихильники владної партії напали на антиурядових мітингарів

Учора в Тбілісі під виборчим штабом мера міста Кахи Каладзе напередодні виборів відбулися сутички між антиурядовими мітингарями і прихильниками владною "Грузинської мрії". Як пише "Грузия online", останні були озброєні металевими прутами і напали на протестувальників.

Протестний марш у цей час рухався від Суспільного мовника до штабу Каладзе. Частина нападників, прикриваючись кордоном поліції, ображала мітингарів, ще частина приїхала на авто і фізично їх атакувала.

Жодного нападника не затримали, хоча серед потерпілих є люди з різними ступенями ушкоджень.

За попередніми даними, внаслідок сутичок постраждали 10 людей.