Верховний суд США дозволив продовжувати антиміграційні рейди

Юридична перемога для Білого дому.

Верховний суд США дозволив продовжувати антиміграційні рейди

Антиміграційні рейди служби ICE, які відбуваються у Лос-Анджелесі, є законними і можуть продовжуватися. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд США.

Як пише BBC, з перевагою 6 голосів проти 3 судді постановили, що агенти мають право зупиняти людей та перевіряти легальність їхнього перебування на території США лише на основі власних підозр, пов'язаних із кольором шкіри, мовою чи професією.

Троє ліберальних представників Феміди заявили, що засуджують це рішення, оскільки вбачають в ньому загрозу для конституційних свобод. Також проти постанови Верховного суду виступили губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Басс, обидва демократи.

Натомість у Білому домі святкують юридичну перемогу та обіцяють "продовжити втілення мандату на арешт та депортацію нелегальних іноземних злочинців". 
