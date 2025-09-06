Антиміграційні органи США провели рейд на заводі автовиробника Hyundai

Уряд США заявив про проведення "найбільшої операції на одному підприємстві за історію розслідувань, пов'язаних із внутрішньою безпекою". Йдеться про антиміграційний рейд, який було влаштовано на заводі автоконцерну Hyundai у штаті Джорджія.

Як пише BBC, співробітники служби ICE, яка займається нелегальними мігрантами, затримали майже 500 осіб, яких звинувачують у порушенні правил перебування на території США. Більшість з них є громадянами Південної Кореї.

Президент США Дональд Трамп назвав затриманих "незаконними чужинцями" і заявив, що ICE "просто виконували свою роботу". У Південній Кореї висловили стурбованість подіями у Джорджії.

Експерти вважають, що рейд пролив нове світло одразу на три проблеми Білого дому: масштаби нелегальної міграції, бажання Трампа, щоб великі компанії виробляли свої товари лише у США, та відносини з країною, яка є давнім союзником Вашингтона.