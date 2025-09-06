У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Антиміграційні органи США провели рейд на заводі автовиробника Hyundai

Затримані майже пів тисячі людей.

Протест проти міграційної політики Білого дому
Фото: EPA/UPG

Уряд США заявив про проведення "найбільшої операції на одному підприємстві за історію розслідувань, пов'язаних із внутрішньою безпекою". Йдеться про антиміграційний рейд, який було влаштовано на заводі автоконцерну Hyundai у штаті Джорджія.

Як пише BBC, співробітники служби ICE, яка займається нелегальними мігрантами, затримали майже 500 осіб, яких звинувачують у порушенні правил перебування на території США. Більшість з них є громадянами Південної Кореї.

Президент США Дональд Трамп назвав затриманих "незаконними чужинцями" і заявив, що ICE "просто виконували свою роботу". У Південній Кореї висловили стурбованість подіями у Джорджії. 

Експерти вважають, що рейд пролив нове світло одразу на три проблеми Білого дому: масштаби нелегальної міграції, бажання Трампа, щоб великі компанії виробляли свої товари лише у США, та відносини з країною, яка є давнім союзником Вашингтона.
