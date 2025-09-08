Bloomberg: крах російського ринку змусив китайських виробників збільшити експорт до інших країн

Загальний продаж автомобілів у РФ скоротився на 27% у першій половині 2025 року, а імпорт китайських машин впав на 62%.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайські автовиробники активно виходили на російський ринок, заміщаючи відсутність західних брендів. Проте тепер доступ до нього суттєво ускладнився, пише Bloomberg.

Наприкінці 2024 року Москва підвищила “утилізаційний збір” на імпортні автомобілі, що призвело до зростання цін на легкові авто з двигунами 1–2 літри на понад $8 000. Високі кредитні ставки додатково обмежили купівельну спроможність споживачів. У результаті загальний продаж автомобілів у Росії скоротився на 27% у першій половині 2025 року, а імпорт китайських машин впав на 62%.

Аналітики зазначають, що частка китайських брендів у Росії вже наблизилася до 50–60%, і подальше зростання буде обмежене політичними та ринковими факторами. Крім того, можливе завершення війни в Україні може повернути на ринок західних виробників, що додатково стримає продажі китайських авто.

Зниження попиту в Росії змушує китайські компанії активніше шукати нові ринки збуту. Так, ЄС у 2024 році ввів додаткове мито до 35% на китайські електромобілі, США та Канада запровадили 100% тариф на китайські авто, а Мексика розглядає підвищення мит на китайські товари, включно з автомобілями.

Падіння продажів вже позначилося на топових китайських компаніях. Geely скоротила експорт на 8%, Great Wall Motor залишилася на рівні минулого року, а Chery показала зростання 11%, що майже вдвічі менше, ніж торік. Натомість BYD, яка не представлена у Росії, подвоїла закордонні продажі і наздоганяє Chery за обсягами експорту.

Керівництво Geely заявило, що планує розширювати присутність на нових ринках, зокрема у Бразилії, Південній Африці та Італії, а також активно зміцнювати міжнародну дистрибуцію.

Експерти наголошують, що китайські виробники повинні шукати нові можливості на регіональних ринках, таких як Близький Схід та Латинська Америка, оскільки економічні цикли у різних країнах контролювати неможливо.

Падіння російського ринку стало серйозним викликом для китайських автовиробників і стимулює їхню стратегію диверсифікації експорту та виходу на нові міжнародні ринки.