У Мексиці поїзд врізався в пасажирський автобус. Загинули 10 людей

Причини аварії розслідують. 

Фото: 6 ABC

Внаслідок учорашнього зіткнення поїзда з двоповерховим пасажирським автобусом у Мексиці загинули 10 людей, ще 14 поранені. Про це заявили посадовці Цивільного захисту в штаті Мехіко, передає CNN. Точна причина аварії поки невідома. 

На відео, яке зафіксувало аварію, видно, що вантажний поїзд врізався в автобус, який рухався коліями. Дах машини відірвало. 

Поїзд використовувала компанія CPKC de Mexico, що є дочірньої у Canadian Pacific Kansas City. Там додали, що співпрацюють з посадовцями в розслідуванні.

Міська рада Атлакомулько заявила, що громада переживає жалобу після зіткнення. 

"Ми висловлюємо нашу найщирішу солідарність із постраждалими родинами в цей час", – йдеться у заяві.
