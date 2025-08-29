У Сенаті Мексики депутати побилися під час обговорення ймовірності військового втручання США

У середу в мексиканському Сенаті відбулися сутички між опозицією та правлячої партією. На цьому засіданні сенатори обговорювали ймовірність військового втручання США до країни, пише CNN.

Під час програвання національного гімну лідер опозиційної партії Алехандро Морено піднявся на трибуну і схопив за руку лідера Сенату Ґерардо Фернандеса Норону, який є лідером правлячої партії. До сутички між ними втрутилися інші сенатори.

Судячи з запису засідання, один чоловік замахнувся на Норону. Морено в той час штовхнув на землю іншого чоловіка, що був в зеленій сорочці – члена команди Норони. На пресконференції після сутички цей чоловік стояв у бандажі довкола руки і з перев'язкою на шиї.

Алехандро Морено заявив, що причиною його сутички з Нороною стало те, що правляча партія змінила порядок денний сесії, аби завадити виступам опозиції. Він також сказав, що фізичне насильство почав саме Норона.

Лідер парламенту зі свого боку наполіг, що винні опозиційні сенатори.

"Вони напали на мене. Вони скажуть, що це свобода вираження", – прокоментував він.

Норона сказав, що на сесії обговорювали різні питання включно з американським військовим вторгненням. Лідер парламенту звинуватив опозицію в підтримці такого вторгнення.