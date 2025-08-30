Апеляційний суд у США визнав незаконними більшість тарифів Дональда Трампа

Тарифи залишаться чинними до 14 жовтня – за цей час адміністрація спробує оскаржити рішення в Верховному суді.

Апеляційний суд федерального округу Колумбія визнав незаконними більшість тарифів, впроваджених Дональдом Трампом проти інших країн. Суд вважає, що американський президент перевищив свої повноваження, пише Deutsche Welle.

Апеляційний суд постановив, що Трамп не мав повноважень впроваджувати тарифи за Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Таким чином апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції.

"Закон надає президенту широкі повноваження реагувати на оголошену надзвичайну ситуацію в країні за допомогою низки дій, але жодна з цих дій прямо не включає повноваження запроваджувати тарифи, мита, податки", – йдеться в рішенні апеляційного суду.

Ще в травні Федеральний суд США з міжнародної торгівлі постановив, що IEPPA, на який Трамп спирався при застосуванні мит, насправді не давав йому необмежених повноважень у цій галузі. В більшості випадків ухвалювати подібні рішення мав би Конгрес.

Однак впроваджені тарифи будуть чинними до 14 жовтня – за цей час адміністрація Трампа може оскаржити рішення в Верховному суді.

Президент, коментуючи рішення, сказав, що всі тарифи залишаються чинними.

"Сьогодні високо упереджений Апеляційний суд помилково постановив, що наші тарифи слід скасувати, але вони знають, що Сполучені Штати Америки зрештою переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде повною катастрофою для країни. Це зробить нас фінансово слабкими, а ми повинні бути сильними. США більше не терпітимуть величезних торговельних дефіцитів та несправедливих тарифів і нетарифних торговельних бар'єрів, що встановлюються іншими країнами, друзями чи ворогами, які підривають наших виробників, фермерів та всіх інших. Якщо це рішення залишити в силі, воно буквально знищить Сполучені Штати Америки. На початку цих вихідних на День праці ми всі повинні пам'ятати, що ТАРИФИ – це найкращий інструмент для допомоги нашим працівникам та підтримки компаній, які виробляють чудову продукцію ЗРОБЛЕНУ В АМЕРИЦІ. Протягом багатьох років тарифи дозволялося використовувати проти нас нашим байдужим та нерозумним політикам. Тепер, за допомогою Верховного суду Сполучених Штатів, ми використаємо їх на благо нашої нації та знову зробимо Америку багатою, сильною та могутньою!" – написав він.

Шість із дев'яти членів Верховного суду – консерватори, причому трьох із них призначив сам Трамп, писало BBC.

Тарифи Дональда Трампа