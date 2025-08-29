Туреччина забороняє ізраїльським суднам заходити у свої порти, а турецьким - в ізраїльські

Туреччина вирішила заборонити ізраїльським суднам використовувати свої порти, а турецьким суднам - використовувати ізраїльські порти.

Про це повідомляє Reuters.

Також, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Анкара запроваджує обмеження для ізраїльських літаків для використання повітряного простору Туреччини.

Причиною таких заходів стали дії Ізраїлю у Смузі Гази.

За даними джерел Reuters, турецькі портові адміністрації почали неофіційно вимагати від судноплавних агентів надання листів, в яких зазначається, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові чи небезпечні вантажі, що прямують до країни.

Також Хакан Фідан запевнив, що Туреччина чекає на дозвіл Йорданії, щоб скидати допомогу Смузі Гази з повітря.