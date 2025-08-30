Британія, Франція і Німеччина: пропозиція відтермінувати поновлення санкцій проти Ірану все ще на столі переговорів

Німеччина, Франція та Велика Британія пропонують продовжити ядерну угоду з Іраном та уникнути повторного запровадження санкцій. Ця пропозиція залишається "на столі переговорів", наводить слова британського посла в ООН Барбари Вудворд France 24.

Обмежувальні заходи хочуть впровадити за зрив ним зобов'язань, взятих в 2015 році. Вудворд сказала, що в липні "ми запропонували Ірану відтермінування терміну відновлення (санкцій. – Ред.), якщо Іран вживе конкретних заходів для вирішення наших найнагальніших проблем".

Але Тегеран відхилив цю пропозицію, стверджуючи, що європейці не мають права повторно запроваджувати санкції ООН, скасовані десять років тому.

Вудворд підкреслила, що Іран не виконує взятих на себе зобов'язань по співпраці з МАГАТЕ і не відновив переговори зі США, як мав би.

"Ми закликаємо Іран переглянути цю позицію, досягти угоди на основі нашої пропозиції та допомогти створити простір для дипломатичного вирішення цього питання на довгострокову перспективу", – додала вона.

Механізм "відкатування" передбачає відновлення санкцій через 30 днів, якщо Радбез ООН не ухвалить резолюцію, яка підтверджує їх скасування.