Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

Британія, Франція і Німеччина: пропозиція відтермінувати поновлення санкцій проти Ірану все ще на столі переговорів

Країни пропонують Ірану виконати взяті на себе зобов'язання. 

Британія, Франція і Німеччина: пропозиція відтермінувати поновлення санкцій проти Ірану все ще на столі переговорів
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Німеччина, Франція та Велика Британія пропонують продовжити ядерну угоду з Іраном та уникнути повторного запровадження санкцій. Ця пропозиція залишається "на столі переговорів", наводить слова британського посла в ООН Барбари Вудворд France 24

Обмежувальні заходи хочуть впровадити за зрив ним зобов'язань, взятих в 2015 році. Вудворд сказала, що в липні "ми запропонували Ірану відтермінування терміну відновлення (санкцій. – Ред.), якщо Іран вживе конкретних заходів для вирішення наших найнагальніших проблем". 

Але Тегеран відхилив цю пропозицію, стверджуючи, що європейці не мають права повторно запроваджувати санкції ООН, скасовані десять років тому.

Вудворд підкреслила, що Іран не виконує взятих на себе зобов'язань по співпраці з МАГАТЕ і не відновив переговори зі США, як мав би. 

"Ми закликаємо Іран переглянути цю позицію, досягти угоди на основі нашої пропозиції та допомогти створити простір для дипломатичного вирішення цього питання на довгострокову перспективу", – додала вона.

Механізм "відкатування" передбачає відновлення санкцій через 30 днів, якщо Радбез ООН не ухвалить резолюцію, яка підтверджує їх скасування.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies