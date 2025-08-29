Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Єрмак у США запросив спецпредставника Трампа Віткоффа в Україну
Єрмак у США запросив спецпредставника Трампа Віткоффа в Україну

Голова ОП поінформував Віткоффа про російські злочини, зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей.

Єрмак у США запросив спецпредставника Трампа Віткоффа в Україну
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрілися в Нью-Йорку зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і запросили його відвідати Україну.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

"Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом", - написав він.

За його словами, головними темами розмови була координація дипломатії та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.

Єрмак поінформував Віткоффа про російські злочини, зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них - четверо дітей.

"На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", - наголосив керівник ОП.
