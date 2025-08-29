Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп розпорядився зробити архітектуру державних будівель США «знову красивою»

Президент США хоче бачити федеральні будівлі у стилі стародавніх Афін та Риму.

Трамп розпорядився зробити архітектуру державних будівель США «знову красивою»
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп у четвер підписав указ про встановлення класичної архітектури як кращого стилю для громадських будівель США, повідомляє Bloomberg.

Указ "Зробимо федеральну архітектуру знову красивою"  спрямований на повернення національної естетики будівлям.

“Президент Джордж Вашингтон і державний секретар Томас Джефферсон свідомо створили найважливіші будівлі у Вашингтоні, округ Колумбія, за зразком класичної архітектури стародавніх Афін та Риму. Вони прагнули використовувати класичну архітектуру, щоб візуально поєднати нашу сучасну Республіку з попередниками демократії класичної античності, нагадуючи громадянам не лише про їхні права, але й про їхні обов'язки щодо підтримки та увічнення її інституцій”, – йдеться в указі.
