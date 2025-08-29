«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСвіт

У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову

При цьому кількість фахових педагогів зменшується.

У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову
російська мова
Фото: slovoidilo

Кількість берлінських шкіл, де учні можуть вивчати російську мову, зросла, хоча число кваліфікованих педагогів для цього предмета зменшується, пише Tagesspiegel.

Влада Берліна повідомила, у 2024/2025 навчальному році російську мову викладали у 60 школах столиці Німеччини. Для порівняння: у 2023/2024 році таких шкіл було 54, а у 2022/2023 — 50.

Водночас кількість педагогів із фаховою підготовкою з російської мови зменшилася. Якщо у 2020/2021 навчальному році в школах працювало 1005 таких педагогів, то у 2024/2025 році їх залишилося 790. Нині у підготовчому вчительському сервісі перебувають лише 14 майбутніх учителів цього предмета.

Влада міста не надала інформації, чи вплинуло російське повномасштабне вторгнення в Україну на викладання російської мови у школах. Водночас адміністрація підкреслила, що спеціальних обмежень у зв’язку з війною не запроваджували. Вона вважає також, що 
