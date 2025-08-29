У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову

Кількість берлінських шкіл, де учні можуть вивчати російську мову, зросла, хоча число кваліфікованих педагогів для цього предмета зменшується, пише Tagesspiegel.

Влада Берліна повідомила, у 2024/2025 навчальному році російську мову викладали у 60 школах столиці Німеччини. Для порівняння: у 2023/2024 році таких шкіл було 54, а у 2022/2023 — 50.

Водночас кількість педагогів із фаховою підготовкою з російської мови зменшилася. Якщо у 2020/2021 навчальному році в школах працювало 1005 таких педагогів, то у 2024/2025 році їх залишилося 790. Нині у підготовчому вчительському сервісі перебувають лише 14 майбутніх учителів цього предмета.

Влада міста не надала інформації, чи вплинуло російське повномасштабне вторгнення в Україну на викладання російської мови у школах. Водночас адміністрація підкреслила, що спеціальних обмежень у зв’язку з війною не запроваджували. Вона вважає також, що