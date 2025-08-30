Венс вперше висловив готовність бути президентом США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс вперше публічно прокоментував свою готовність до "підвищення".

Як пише USA TODAY, республіканець заявив, що для того, щоб обіймати посаду глави держави, за останні 200 днів "отримав найкраще з можливих навчання на своєму робочому місці". Також він визнав, що "трапляються жахливі трагедії - не дай боже, щоб така сталася".

При цьому Венс переконаний, що Дональд Трамп "має неймовірно міцне здоров'я та неймовірну енергію, перебуває у хорошій формі та дослужить до кінця свого терміну, зробивши великі речі для американців".