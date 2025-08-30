Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Венс вперше висловив готовність бути президентом США

Поки - лише в межах передбаченої законодавством ролі "запасного".

Венс вперше висловив готовність бути президентом США
Джей Ді Венс
Фото: J D Vance у Facebook

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс вперше публічно прокоментував свою готовність до "підвищення".

Як пише USA TODAY, республіканець заявив, що для того, щоб обіймати посаду глави держави, за останні 200 днів "отримав найкраще з можливих навчання на своєму робочому місці". Також він визнав, що "трапляються жахливі трагедії - не дай боже, щоб така сталася".

При цьому Венс переконаний, що Дональд Трамп "має неймовірно міцне здоров'я та неймовірну енергію, перебуває у хорошій формі та дослужить до кінця свого терміну, зробивши великі речі для американців". 

  • Згідно з конституцією США, віцепрезидент замінить господаря Білого дому у випадку смерті чи відставки до кінця чотирирічного терміну. Трамп на момент завершення каденції стане найстаршим президентом в історії країни - йому виповниться 82. 
  • Саме Венса Трамп фактично визнав своїм наступником, а на посаду віцепрезидента на виборах 2028 року сватають державного секретаря Марко Рубіо.    
