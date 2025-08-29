Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

ЗМІ: військові та уряд США вперше пропускають "Тихоокеанський форум майбутнього"

На форумі, який проводиться на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales у Токійській затоці, виступатимуть міністри оборони Великої Британії та Японії.

ЗМІ: військові та уряд США вперше пропускають "Тихоокеанський форум майбутнього"
Британський авіаносець "HMS Prince of Wales"
Фото: EPA/UPG

США вперше відмовилися направляти будь-яких військових чи урядових працівників у формі для виступу на ключовій конференції з безпеки “Тихоокеанський форум майбутнього” (Pacific Future Forum), організованій Великою Британією та проведеній цього року в Японії.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що регіональні союзники прагнуть посилити координацію.

На форумі, який проводиться у п'ятницю та суботу на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales у Токійській затоці, виступатимуть міністри оборони Великої Британії та Японії, а також високопосадовці з Японії та західних країн.

За словами джерел, серед запрошених виступити був командувач Сьомого флоту США, віце-адмірал Фред В. Качер, але організатори не отримали відповіді.

У липні Пентагон вийшов з Аспенського форуму безпеки в Колорадо, а його речниця заявила, що він “пропагує зло глобалізму, зневажає нашу велику країну та ненависть до президента Сполучених Штатів”. Пізніше того ж місяця Міністерство оборони, як повідомляється, опублікувало меморандум про призупинення участі в приватних форумах. “Тихоокеанський форум майбутнього” організовує уряд, підкреслює Bloomberg.

Марк Монтгомері, колишній контр-адмірал США, заявив під час панельної дискусії, що йому “соромно”, що США не надіслали жодного доповідача на форум. У травні Китай відмовився надіслати делегацію на Шангрі-Ла Діалог у Сінгапурі, ‒ ще один великий форум безпеки, який Пекін традиційно відвідує.

“Тихоокеанський форум майбутнього”, вперше проведений у 2018 році, зазвичай скликається в Європі та відомий як Атлантичний форум майбутнього. Цього року місце проведення перемістилося до Японії через розгортання команди Принца Уельського в Азії, де вона брала участь у навчаннях в Австралії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies