ЗМІ: військові та уряд США вперше пропускають "Тихоокеанський форум майбутнього"

На форумі, який проводиться на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales у Токійській затоці, виступатимуть міністри оборони Великої Британії та Японії.

США вперше відмовилися направляти будь-яких військових чи урядових працівників у формі для виступу на ключовій конференції з безпеки “Тихоокеанський форум майбутнього” (Pacific Future Forum), організованій Великою Британією та проведеній цього року в Японії.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що регіональні союзники прагнуть посилити координацію.

На форумі, який проводиться у п'ятницю та суботу на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales у Токійській затоці, виступатимуть міністри оборони Великої Британії та Японії, а також високопосадовці з Японії та західних країн.

За словами джерел, серед запрошених виступити був командувач Сьомого флоту США, віце-адмірал Фред В. Качер, але організатори не отримали відповіді.

У липні Пентагон вийшов з Аспенського форуму безпеки в Колорадо, а його речниця заявила, що він “пропагує зло глобалізму, зневажає нашу велику країну та ненависть до президента Сполучених Штатів”. Пізніше того ж місяця Міністерство оборони, як повідомляється, опублікувало меморандум про призупинення участі в приватних форумах. “Тихоокеанський форум майбутнього” організовує уряд, підкреслює Bloomberg.

Марк Монтгомері, колишній контр-адмірал США, заявив під час панельної дискусії, що йому “соромно”, що США не надіслали жодного доповідача на форум. У травні Китай відмовився надіслати делегацію на Шангрі-Ла Діалог у Сінгапурі, ‒ ще один великий форум безпеки, який Пекін традиційно відвідує.

“Тихоокеанський форум майбутнього”, вперше проведений у 2018 році, зазвичай скликається в Європі та відомий як Атлантичний форум майбутнього. Цього року місце проведення перемістилося до Японії через розгортання команди Принца Уельського в Азії, де вона брала участь у навчаннях в Австралії.