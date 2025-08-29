Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Президент назвав головні питання, які сьогодні обговорюватимуть на зустрічі в США

Одне з питання – координація стосовно зустрічі Зеленського і Путіна. 

Президент назвав головні питання, які сьогодні обговорюватимуть на зустрічі в США
Фото: EPA/UPG

Українська команда на нинішній зустрічі в США зі спецпредставником Стівом Віткоффом хоче обговорити три основних питання. Перше з них – закупівля озброєння за програмою PURL (країни НАТО купують озброєння в США і передають Україні). Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час преспідходу 29 серпня.

Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада нададуть 500 млн, також участь у програмі підтвердила надання 100 млн. Україна хоче пришвидшити закупівлю зброї за цією програмою.

Друге питання – неготовність Росії до дипломатії, яку вона показує своїми ударами по цивільній інфраструктурі.

“Ми спробували терміново зібрати Радбез ООН. Ми зібрали дев’ять голосів, нам вдалося. Прем’єр-міністр буде представляти Україну на Радбезі ООН стосовно цих ударів”, – сказав Зеленський.

Окремо Юлія Свириденко проведе зустрічі з потенційними інвесторами.

З Віткоффом і держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом зустрінуться заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєвро і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Обговорювати вони будуть питання, погоджені Зеленським на зустрічі з Дональдом Трампом – це питання координації зустрічі лідерів України і Росії.

Окремо з турецькою стороною спілкується Умєров. А архітектуру гарантій безпеки обговорять з лідерами Європи, після чого бачення презентують американському президенту. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies