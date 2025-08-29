Президент назвав головні питання, які сьогодні обговорюватимуть на зустрічі в США

Українська команда на нинішній зустрічі в США зі спецпредставником Стівом Віткоффом хоче обговорити три основних питання. Перше з них – закупівля озброєння за програмою PURL (країни НАТО купують озброєння в США і передають Україні). Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час преспідходу 29 серпня.

Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада нададуть 500 млн, також участь у програмі підтвердила надання 100 млн. Україна хоче пришвидшити закупівлю зброї за цією програмою.

Друге питання – неготовність Росії до дипломатії, яку вона показує своїми ударами по цивільній інфраструктурі.

“Ми спробували терміново зібрати Радбез ООН. Ми зібрали дев’ять голосів, нам вдалося. Прем’єр-міністр буде представляти Україну на Радбезі ООН стосовно цих ударів”, – сказав Зеленський.

Окремо Юлія Свириденко проведе зустрічі з потенційними інвесторами.

З Віткоффом і держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом зустрінуться заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєвро і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Обговорювати вони будуть питання, погоджені Зеленським на зустрічі з Дональдом Трампом – це питання координації зустрічі лідерів України і Росії.

Окремо з турецькою стороною спілкується Умєров. А архітектуру гарантій безпеки обговорять з лідерами Європи, після чого бачення презентують американському президенту.