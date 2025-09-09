Демократи оприлюднили копію книги привітань Ептшейна з записом від імені Дональда Трампа

Демократи опублікували копію книги привітань торговця людьми і фінансиста Джеффрі Ептшейна, в якій є запис від імені Дональда Трампа. Це послання з намальованим від руки силуетом жінки і побажанням: "Друг – це неймовірна річ. З днем народження, і хай кожен день буде ще одним чудовим секретом", передають Sky News і BBC.

Трамп неодноразово заперечував зв'язок з Епштейном, обвинувачуваним, зокрема, в педофілії і сутенерстві неповнолітніх і казав, що "ніколи в житті не писав картин" і не малює жінок. Однак тепер книгу з посланням, підписаним Трампом, представили в Конгресі.

Фото: Oversight Dems у X/BBC

Минулого місяця комітет Конгресу видав судовий виклик для виконавців спадщини Епштейна з вимогою надати документи, зокрема і книгу привітань. 238-сторінкова книга була підготовлена до 50-річчя Епштейна його британською співучасницею та колишньою дівчиною Гіслейн Максвелл, яку у 2021 році було засуджено за змову з ним з метою торгівлі дівчатами для сексуальних цілей.

Альбом під назвою "Перші п'ятдесят років" містить матеріали, очевидно, від різних людей, пов'язаних з Епштейном, включно з відомими політиками та бізнес-лідерами. Найкращим другом у цій книзі Епштейна назвав нинішній посол Великої Британії у США Петер Мандельсон.

Є запис і від колишнього президента Штатів Білла Клінтона, який відзначив у привітанні "дитячу допитливість" Епштейна.