“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСвіт

Демократи оприлюднили копію книги привітань Ептшейна з записом від імені Дональда Трампа

Американський президент неодноразово відкидав зв'язок із сутенером. Крім Трампа, книга містить й інші відомі прізвища. 

Демократи опублікували копію книги привітань торговця людьми і фінансиста Джеффрі Ептшейна, в якій є запис від імені Дональда Трампа. Це послання з намальованим від руки силуетом жінки і побажанням: "Друг – це неймовірна річ. З днем народження, і хай кожен день буде ще одним чудовим секретом", передають Sky News і BBC

Трамп неодноразово заперечував зв'язок з Епштейном, обвинувачуваним, зокрема, в педофілії і сутенерстві неповнолітніх і казав, що "ніколи в житті не писав картин" і не малює жінок. Однак тепер книгу з посланням, підписаним Трампом, представили в Конгресі. 

Фото: Oversight Dems у X/BBC

Минулого місяця комітет Конгресу видав судовий виклик для виконавців спадщини Епштейна з вимогою надати документи, зокрема і книгу привітань. 238-сторінкова книга була підготовлена до 50-річчя Епштейна його британською співучасницею та колишньою дівчиною Гіслейн Максвелл, яку у 2021 році було засуджено за змову з ним з метою торгівлі дівчатами для сексуальних цілей. 

Альбом під назвою "Перші п'ятдесят років" містить матеріали, очевидно, від різних людей, пов'язаних з Епштейном, включно з відомими політиками та бізнес-лідерами. Найкращим другом у цій книзі Епштейна назвав нинішній посол Великої Британії у США Петер Мандельсон. 

Є запис і від колишнього президента Штатів Білла Клінтона, який відзначив у привітанні "дитячу допитливість" Епштейна. 

  • Максвелл, яка нині відбуває покарання, давала свідчення, що Трамп і Клінтон клієнтами Ептшейна не були. Вона підтвердила знайомство чинного президента і Епштейна, але сказала, що бачила їх разом лише в компанії інших людей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies