Соратниця Епштейна заявила, що Трамп і Клінтон не були його клієнтами

Вірить, що смерть фінансиста не була самогубством.

Спільне фото Епштейна і Трампа, 1997 рік
Фото: соцмережі

Світська левиця Гіслейн Максвелл, яка відбуває 20-річне тюремне покарання у справі про сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна, дала покази департаменту юстиції США, у яких заперечує причетність Дональда Трампа до будь-яких протиправних дій.

Як пише BBC, Максвелл стверджує, що ніколи не бачила Трампа разом з Епшйтеном "у приватній обстановці", натомість чинний президент був у компанії злочинця лише "посеред компанії людей".

Вона також заперечила, що республіканець колись опинявся "будь-яким чином у будь-якому місці чи обставинах, які могли б його скомпрометувати". Твердження, що Трамп був клієнтом Епштейна, Максвелл спростовує тим, що фінансист-ґвалтівник нібито "не мав жодного списку клієнтів".

Покази жінки також виправдовують колишнього президента США Білла Клінтона - він, за словами Максвелл, був лише її другом, але не Епштейна. 

Соратниця злочинця додала, що не вірить у його смерть у в'язниці внаслідок самогубства, але при цьому не має підстав та доказів стверджувати, що його вбили заради мовчання. 
