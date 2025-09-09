Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Керівна партія Норвегії виграла парламентські вибори

Йонас Гар Стере, ймовірно, залишиться прем'єр-міністром.

Керівна партія Норвегії виграла парламентські вибори
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Лейбористська партія Норвегії чинного голови уряду Йонаса Гара Стере здобула перемогу на парламентських виборах, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі.

Як пише The Guardian, ліві центристи отримали 89 мандатів за мінімальної потреби у 85 для формування більшості. 

Волевиявлення підтвердило тендендію до зростання популярності популістів та правих: Прогресивна партія, політику якої називають "MAGA-фікацією Норвегії", значно посилила свої позиції. Натомість консерватори продемонстрували найгірший результат за 20 років.

Норвегія за підсумками виборів залишилася єдиною з нордичних країн Європи, де влада належатиме лівим центристам: сусідні Швеція та Фінляндія мають праві уряди. 
