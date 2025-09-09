Керівна партія Норвегії виграла парламентські вибори

Лейбористська партія Норвегії чинного голови уряду Йонаса Гара Стере здобула перемогу на парламентських виборах, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі.

Як пише The Guardian, ліві центристи отримали 89 мандатів за мінімальної потреби у 85 для формування більшості.

Волевиявлення підтвердило тендендію до зростання популярності популістів та правих: Прогресивна партія, політику якої називають "MAGA-фікацією Норвегії", значно посилила свої позиції. Натомість консерватори продемонстрували найгірший результат за 20 років.

Норвегія за підсумками виборів залишилася єдиною з нордичних країн Європи, де влада належатиме лівим центристам: сусідні Швеція та Фінляндія мають праві уряди.