Ідеться про відсутність закону про військового омбудсмена, а також намір Ради ухвалити ще два скандальні законопроєкти.

Фото: Зоряна Стельмах

Увечері 5 вересня на Майдані Незалежності у Києві зібралися небайдужі, які виступають проти утисків військовослужбовців, передає кореспондент.

Учасники масового заходу виступають за три ключові пункти:

щоби Рада нарешті прийняла закон про військового омбудсмена;

щоб депутати не підтримали законопроєкт №13452, який посилює покарання за відмову від виконання наказу командира;

а також проєкт закону №13460 – СЗЧ.

Раніше ветеранка російської війни проти України Аліна Сарнацька наголошувала, що «підхід «збільшити покарання і цим покращити дисципліну» не працює».

«Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу – принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена. Це реальний механізм вирішення проблем у війську та захисту прав військовослужбовців, які щодня ризикують життям за нашу країну», – наголошувала ветеранка.

