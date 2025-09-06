“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Центр протидії дезінформації: криза у російській металургії вже співставна з кризою 1990-х років

Торік випуск сталі у Росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2%.

Криза в російській металургії внаслідок санкційних обмежень на експорт та тривалий період високої ключової ставки центробанку вже співставна з кризою 1990-х років. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на слова гендиректора ПАТ «Северсталь» Олександра Шевельова.

«Северсталь», до речі, забезпечує 14% виробництва сталі у Росії.

Як відомо, попит на сталь різко впав, а найбільша загроза нинішньої кризи – повна зупинка розвитку галузі. Згідно з даними Росстату, торік випуск сталі у Росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2% у червні рік до року. 

Зменшився і експорт: у 2024 році за кордон відвантажили 20 млн тонн проти 31 млн у 2021 році.

  • Металургія у Росії переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
