Торік випуск сталі у Росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2%.

Криза в російській металургії внаслідок санкційних обмежень на експорт та тривалий період високої ключової ставки центробанку вже співставна з кризою 1990-х років.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на слова гендиректора ПАТ «Северсталь» Олександра Шевельова.

«Северсталь», до речі, забезпечує 14% виробництва сталі у Росії.

Як відомо, попит на сталь різко впав, а найбільша загроза нинішньої кризи – повна зупинка розвитку галузі. Згідно з даними Росстату, торік випуск сталі у Росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2% у червні рік до року.

Зменшився і експорт: у 2024 році за кордон відвантажили 20 млн тонн проти 31 млн у 2021 році.