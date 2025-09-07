Скібіцький: більшість підприємств ОПК РФ знаходяться за 750 км від кордону України

Більшість підприємств російського оборонно-промислового комплексу знаходяться на відстані у понад 750 км від українського кордону. Водночас свої нові підприємства РФ будує на відстані 1,5-2 тисячі км.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Більшість потужних підприємств російського ОПК розгорнуті від нашого кордону на 750 км і далі. Тільки 25% — на відстані 250-500 км", — каже Скібіцький.

Водночас нові підприємства Росія будує вже значно далі – на відстані 1500-2000 км. "Ми не бачимо релокацію підприємств, але фіксуємо створення нових на відстані 1500 - 2000 км від нашого кордону. Їх велика кількість, і потрібні наші діпстрайки для припинення або переривання процесів виробництва", — додає Скібіцький.

За словами предстваника ГУР для знищення російських оборонних підприємств потрібні нові підходи.

"Необхідно визначити найбільш критичні підприємства і найбільш критичні елементи в цьому підприємстві, щоб їх знищувати. Тому що там дуже велика кооперація. На один вид озброєння може бути залучено більше 100 підприємств. Ну, це як було при Радянському Союзі", — каже він.

Кремль чудово розуміє вразливість підприємств ОПК перед ударами українських дронів, тому посилює засоби ППО і РЕБ.

"Взагалі вони зараз намагаються створити потужну систему протидії нашим безпілотним системам і ракетам. Це ціла програма, яка передбачає створення підрозділів, нових засобів боротьби. Насамперед вони, за нашими даними, десь протягом вересня будуть тестувати 7 безпілотних систем, які націлені на протидію нашим ударам. Тобто це антидрони і квадрокоптерного типу, і літакового типу для того, щоб захистити свої об'єкти, свої підприємства оборонно-промислового комплексу", — зазначив Скібіцький.

Скібіцький зауважує, що Україні крім безпілотних систем, необхідні ракетні системи. Адже саме ракети завдають найбільшого ураження.

"Найбільше ураження ми отримуємо саме від ракетного озброєння, тому що це більший боєзаряд, це більша точність. І тут для нас дуже важлива допомога і наших партнерів, і, по-друге, розвиток власних програм, в тому числі і ракетних", — наголосив Скібіцький.