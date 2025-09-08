Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​В Одесі затримали колишнього моряка, який виготовляв вибухівку для здійснення терактів за завданням ФСБ

"Тестовим" завданням зрадника також було - звітувати росіянам про "прильоти". 

​В Одесі затримали колишнього моряка, який виготовляв вибухівку для здійснення терактів за завданням ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів в Одесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, готову вибухівку він закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ФСБ. Потім росіяни надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали СВП зі схованок.

Одну з таких терористок затримали в липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

Затриманий - 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію почав працювати на ворога. Встановлено, що чоловіка завербували, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. 

Згодом він повернувся до Одеси через треті країни. Спочатку він виконував "тестові" завдання куратора - звітував про наслідки "прильотів" по місту. Потім його проінструктували про виготовлення вибухівки та схронів для неї. 

"За даними слідства, фігурант «підсилював» вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву. Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з ФСБ", - зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (закінчений замах на терористичний акт). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Фото: СБУ
﻿
