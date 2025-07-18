Жінка мала занести рюкзак із саморобною вибухівкою в адміністративну будівлю в годину пік. Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли новому теракту в Одесі. Завдяки діям правоохоронців на випередження у портовому місті затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК, передає СБУ та Офіс Генпрокурора.

За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти.

За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.

За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.

Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.