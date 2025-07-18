Загалом за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 294 людини, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 12 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 2 у Покровську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 липня.

Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгосппідприємство. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Володимирівці Шахівської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; у Заповідному пошкоджено 2 адмінбудівлі і багатоповерхівку.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 28 приватних будинків, пошту, крамницю і склад. У Краматорську поранено 6 людей. В Андріївці поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю і авто. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 37 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 4 господарські споруди; у Предтечиному пошкоджено 28 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.