У Дніпропетровській області росіяни вбили чоловіка і поранили ще двох

Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровщини: Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці.
Про це написали у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак та пресслужба Укрзалізниці.
У перевізника зазначили, що ворог поцілив у електровоз. Машиніст загинув, а його помічник – поранений, але в стабільному стані.
Понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.
Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.
По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.
За інформацією ПвК, оборонці неба збили над областю 3 БпЛА.
- 17 липня російська армія атакувала дронами Кривий Ріг. Постраждала жінка.
- Перед цим російська армія масовано атакувала Дніпро. Вбито людину, ще п'ятеро поранені.