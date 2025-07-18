У Дніпропетровській області росіяни вбили чоловіка і поранили ще двох

Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровщини: Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці.

Про це написали у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак та пресслужба Укрзалізниці.

У перевізника зазначили, що ворог поцілив у електровоз. Машиніст загинув, а його помічник – поранений, але в стабільному стані.

Понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.

Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.

По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.

За інформацією ПвК, оборонці неба збили над областю 3 БпЛА.