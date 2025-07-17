У Херсоні росіяни поранили велосипедиста

Російська окупаційна армія поранила ще одного цивільного у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Дніпровському районі Херсона армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом”, - розповіли в ОВА.
Внаслідок удару загарбників 55-річного житель дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Зараз медики дообстежують пораненого.
- До лікарні шпиталізували 72-річного жителя Херсона, котрий потрапив під удар російського безпілотника.
- Внаслідок скидання вибухівки з дрона у Херсоні постраждав 36-річний чоловік.