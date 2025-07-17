У Херсоні росіяни поранили велосипедиста

55-річний житель дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російська окупаційна армія поранила ще одного цивільного у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Дніпровському районі Херсона армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом”, - розповіли в ОВА.

Внаслідок удару загарбників 55-річного житель дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Зараз медики дообстежують пораненого.