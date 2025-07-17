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У Херсоні росіяни поранили велосипедиста

55-річний житель дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

У Херсоні росіяни поранили велосипедиста
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російська окупаційна армія поранила ще одного цивільного у Херсоні.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Дніпровському районі Херсона армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом”, - розповіли в ОВА. 

Внаслідок удару загарбників 55-річного житель дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

Зараз медики дообстежують пораненого.
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