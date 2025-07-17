Суд передав екскомандира батальйону Лапіна на поруки правозахиснику Масі Найєму

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, пише «Суспільне».
Лапіна звільнили з-під нічного домашнього арешту й передали на поруки правозахиснику і ветерану війни Масі Найєму.
Прокурор наполягав на продовженні нічного домашнього арешту (з 23:00 до 05:00), зсилаючись на ризики тиску на свідків і можливість знищення доказів. Водночас Найєм запропонував узяти Лапіна на поруки, наголосивши, що знає його по службі.
«Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього. Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера», — сказав Найєм.
Незважаючи на позицію прокурора, суд задовольнив клопотання. Новий запобіжний захід діятиме до 14 вересня.
Подробиці справи
- Лапін фігурує у так званій «справі генералів» про оборону Харківщини.
- У січні цього року ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
- Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
- УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
- Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
- 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. Але того ж дня екскомандувача ОТУ «Харків знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
- У березні цього року Печерський районний суд відмовив у зміні запобіжного заходу Лапіну. Суддя розпорядилася, аби Лапін отримав право на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою. У відповідь полковник оголосив безстрокове голодування.