Суд передав екскомандира батальйону Лапіна на поруки правозахиснику Масі Найєму

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, пише «Суспільне».

Лапіна звільнили з-під нічного домашнього арешту й передали на поруки правозахиснику і ветерану війни Масі Найєму.

Прокурор наполягав на продовженні нічного домашнього арешту (з 23:00 до 05:00), зсилаючись на ризики тиску на свідків і можливість знищення доказів. Водночас Найєм запропонував узяти Лапіна на поруки, наголосивши, що знає його по службі.

«Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього. Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера», — сказав Найєм.

Незважаючи на позицію прокурора, суд задовольнив клопотання. Новий запобіжний захід діятиме до 14 вересня.

Подробиці справи