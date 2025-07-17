Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд передав екскомандира батальйону Лапіна на поруки правозахиснику Масі Найєму

Прокурор наполягав на продовженні нічного домашнього арешту.

Суд передав екскомандира батальйону Лапіна на поруки правозахиснику Масі Найєму
полковник Ілля Лапін у залі суду, фото ілюстративне
Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, пише «Суспільне»

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Лапіна звільнили з-під нічного домашнього арешту й передали на поруки правозахиснику і ветерану війни Масі Найєму.

Прокурор наполягав на продовженні нічного домашнього арешту (з 23:00 до 05:00), зсилаючись на ризики тиску на свідків і можливість знищення доказів. Водночас Найєм запропонував узяти Лапіна на поруки, наголосивши, що знає його по службі.

«Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього. Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера», — сказав Найєм.

Незважаючи на позицію прокурора, суд задовольнив клопотання. Новий запобіжний захід діятиме до 14 вересня.

Подробиці справи

  • Лапін фігурує у так званій «справі генералів» про оборону Харківщини.
  • У січні цього року ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко. 
  • Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. 
  • На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння. 
  • УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ). 
  • Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
  • 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. Але того ж дня екскомандувача ОТУ «Харків знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
  • У березні цього року Печерський районний суд відмовив у зміні запобіжного заходу Лапіну. Суддя розпорядилася, аби Лапін отримав право на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою. У відповідь полковник оголосив безстрокове голодування.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies