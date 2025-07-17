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СБУ оголосила заочну підозру російському полковнику за ракетний удар по Одесі

Обстріл забрав життя 8 людей, зокрема, і дитини.

СБУ оголосила заочну підозру російському полковнику за ракетний удар по Одесі
Євгеній Лєдєрер

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському полковнику Євгенію Лєдєреру, який віддав наказ атакувати «Іскандером» цивільну інфраструктуру Одеси 29 квітня 2024 року.

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Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства, Лєдєрер тоді командував 12-ю ракетною бригадою Південного військового округу ЗС РФ і наказав підлеглим використати оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною.

Тоді загинули вісім людей, серед них – дитина. Ще 23 особи були поранені.

За інформацією спецслужби, ракету запустили з Криму. Вона розірвалася у повітрі над Одесою, а уламки уразили велику територію однієї з рекреаційних зон міста.

Росіянину інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ повідомили, що тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
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