Посадовців міськради на Київщині підозрюють у розкраданні 4,6 млн грн, виділених на відновлення

Повідомили про підозру організатору та вісьмом причетним до схеми.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру організатору та 8 учасникам схеми, за якою заволоділи бюджетними коштами, виділеними на відновлення об’єктів інфраструктури у Київській області. Йдеться про 4,6 млн гривень.

Як зазначили у пресслужбі прокуратури, серед підозрюваних – заступник голови та двоє посадовців однієї із міських рад Київщини.

Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію (відмивання) майна, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі злочинної організації (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, приватний підприємець спільно із посадовцями міської ради та підрядниками заволоділи грошима під час відновлення зруйнованих та пошкоджених будинків внаслідок військової агресії РФ. Вони проводили будівельні роботи за завищеними цінами та вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію.

Таким чином учасникам бюджетної афери вдалось заволодіти 4,6 млн грн бюджетних коштів.

Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі.