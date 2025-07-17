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На Закарпатті викрито майстра лісу, який допустив незаконну вирубку дубів на 5,2 мільйона гривень

Під час перевірок на території лісництва правоохоронці виявили 256 пнів незаконно зрубаних дубів без ознак відведення в рубку.

На Закарпатті викрито майстра лісу, який допустив незаконну вирубку дубів на 5,2 мільйона гривень
Фото: прокуратура

Спеціалізована екологічна прокуратура та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру майстру лісу Берегівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», який через неналежне виконання службових обов’язків завдав державі понад 5,2 млн гривень збитків.

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За матеріалами слідства, під час перевірок на території лісництва правоохоронці виявили 256 пнів незаконно зрубаних дубів без ознак відведення в рубку. Встановлено, що незаконна вирубка дерев здійснена в межах шести виділів лісництва восени та взимку 2024-2025 років.

Висновком проведеної судової експертизи підтверджено завдані збитки. 

Дії підозрюваного кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За процесуального керівництва СЕП Закарпатської обласної прокуратури досудове розслідування  здійснюється слідчим відділом (із дислокацією у м. Ужгород) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ у Закарпатській області і сприяння ДВБ ДП «Ліси України».
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