Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Про це повідомила член оборонного комітету Ірина Фріз.

“Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. 11 – за, 4 – утримались”, – написала Ірина Фріз і зазначила, що утрималась від голосування за призначення Шмигаля.

Зокрема, Ірина Фріз висловила переконання що “злиття” Мінстратпрому та Міноборони під його керівництво є хибним кроком, адже це створює прямі, в тому числі корупційні, ризики через те, що замовником, покупцем, виробником та контролером буде одна інституція. По-друге, таке “злиття” – це втрата найдорогоціннішого сьогодні – часу для набуття спроможності Міноборони оперувати всім цим.