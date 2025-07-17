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Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

11 – за, 4 – утримались.

Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

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Про це повідомила член оборонного комітету Ірина Фріз. 

“Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. 11 – за, 4 – утримались”, – написала Ірина Фріз і зазначила, що утрималась від голосування за призначення Шмигаля. 

Зокрема, Ірина Фріз висловила переконання що “злиття” Мінстратпрому та Міноборони під його керівництво є хибним кроком, адже це створює прямі, в тому числі корупційні,  ризики через те, що замовником, покупцем, виробником та контролером буде одна інституція.  По-друге, таке “злиття” – це втрата найдорогоціннішого сьогодні – часу для набуття спроможності Міноборони оперувати всім цим.
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