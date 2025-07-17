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До парламенту надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром

Комітет з питань організації державної влади розгляне подання зранку 17 липня.

До парламенту надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Нардеп Олександр Качура оприлюднив подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

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Подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України
Фото: Олександр Качура
Подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України

Він додав, що зранку 17 липня Комітет з питань організації державної влади розгляне це подання.

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розгляне подання президента зранку 17 липня
Фото: Олександр Качура
Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розгляне подання президента зранку 17 липня

Заміна уряду

Офіційно про плани провести в Кабміні "ротації" Володимир Зеленський повідомив 15 липня – коли оголосив про пропозицію очолити уряд Юлії Свириденко. Хоча, відповідно до Конституції, кандидатуру прем'єра приносить парламентська більшість, а президент зі свого боку робить подання в Раду.

Окрім того, 10 стаття закону про воєнний стан забороняє відставку органів державної влади.

Попри те, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку, а вже наступного дня депутати її підтримали. Голосувати за новий Кабмін мають цього тижня, а поки що усі "старі" міністри – в статусі в.о.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами її засідання опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді.
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