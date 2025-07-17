До парламенту надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром

Нардеп Олександр Качура оприлюднив подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Фото: Олександр Качура Подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України

Він додав, що зранку 17 липня Комітет з питань організації державної влади розгляне це подання.

Фото: Олександр Качура Комітет Верховної ради з питань організації державної влади розгляне подання президента зранку 17 липня

Заміна уряду

Офіційно про плани провести в Кабміні "ротації" Володимир Зеленський повідомив 15 липня – коли оголосив про пропозицію очолити уряд Юлії Свириденко. Хоча, відповідно до Конституції, кандидатуру прем'єра приносить парламентська більшість, а президент зі свого боку робить подання в Раду.

Окрім того, 10 стаття закону про воєнний стан забороняє відставку органів державної влади.

Попри те, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку, а вже наступного дня депутати її підтримали. Голосувати за новий Кабмін мають цього тижня, а поки що усі "старі" міністри – в статусі в.о.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами її засідання опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді.