Арахамія опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді

Для деяких міністрів місця в ньому не знайшли.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами її засідання опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді. Участь у засіданні брали президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, спікер Ради Руслан Стефанчук і перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Очолити Кабмін має Юлія Свириденко – поки що перша віцепрем'єрка – міністерка економіки. Інші кандидати:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації (отримує підвищення до першого віцепрем'єра)

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій (залишається)

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримує підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту (залишається на посаді)

Герман Галущенко – міністр юстиції (змінює міністерство – він очолював енергетики)

Світлана Гринчук – міністр енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищується – він перший заступник міністра фінансів)

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України (залишається)

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ (залишається)

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки (залишається)

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я (залишається)

Сергій Марченко – міністр фінансів (залишається)

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ (залишається)

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства (підвищується, поки що він перший заступник міністра економіки)

Денис Шмигаль – міністр оборони (був прем'єр-міністром до сьогодні)

про Мінкультури не повідомили.

Міністерства національної єдності, очолюваного підозрюваним по корупційній справі Олексієм Чернишовим, тепер не буде. Напрямок роботи з українцями за кордоном ще раніше вписали в структуру МЗС.

Мінстратегпром об'єднають з міністерством оборони. До міністерства соцполітики додали ще "сім'ї та єдності". Мінекономіки поєднали з довкілля і сільського господарства.

Заміна уряду

Офіційно про плани провести в Кабміні "ротації" Володимир Зеленський повідомив 15 липня – коли оголосив про пропозицію очолити уряд Юлії Свириденко. Хоча, відповідно до Конституції, кандидатуру прем'єра приносить парламентська більшість, а президент зі свого боку робить подання в Раду.

Окрім того, 10 стаття закону про воєнний стан забороняє відставку органів державної влади.

Попри те, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку, а вже сьогодні депутати її підтримали. Голосувати за новий Кабмін мають цього тижня, а поки що усі "старі" міністри – в статусі в.о.