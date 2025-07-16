Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаПолітика

Арахамія опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді

Для деяких міністрів місця в ньому не знайшли. 

Арахамія опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко
Фото: slovoidilo.ua

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами її засідання опублікував список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді. Участь у засіданні брали президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, спікер Ради Руслан Стефанчук і перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Очолити Кабмін має Юлія Свириденко – поки що перша віцепрем'єрка – міністерка економіки. Інші кандидати:

  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації (отримує підвищення до першого віцепрем'єра)
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій (залишається)
  • Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримує підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту (залишається на посаді)
  • Герман Галущенко – міністр юстиції (змінює міністерство – він очолював енергетики)
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищується – він перший заступник міністра фінансів)
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України (залишається)
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ (залишається)
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки (залишається)
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я (залишається)
  • Сергій Марченко – міністр фінансів (залишається)
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ (залишається)
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства (підвищується, поки що він перший заступник міністра економіки)
  • Денис Шмигаль – міністр оборони (був прем'єр-міністром до сьогодні)
  • про Мінкультури не повідомили. 

Міністерства національної єдності, очолюваного підозрюваним по корупційній справі Олексієм Чернишовим, тепер не буде. Напрямок роботи з українцями за кордоном ще раніше вписали в структуру МЗС.

Мінстратегпром об'єднають з міністерством оборони. До міністерства соцполітики додали ще "сім'ї та єдності". Мінекономіки поєднали з довкілля і сільського господарства. 

Заміна уряду

Офіційно про плани провести в Кабміні "ротації" Володимир Зеленський повідомив 15 липня – коли оголосив про пропозицію очолити уряд Юлії Свириденко. Хоча, відповідно до Конституції, кандидатуру прем'єра приносить парламентська більшість, а президент зі свого боку робить подання в Раду.

Окрім того, 10 стаття закону про воєнний стан забороняє відставку органів державної влади.

Попри те, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку, а вже сьогодні депутати її підтримали. Голосувати за новий Кабмін мають цього тижня, а поки що усі "старі" міністри – в статусі в.о.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies