Кабмін визначився з кандидатурою мовного омбудсмана

За його словами, Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська.

Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

На цю посаду призначили Олену Івановську.

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