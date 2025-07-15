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Кабмін визначився з кандидатурою мовного омбудсмана

На цю посаду призначили Олену Івановську.

15 липня Кабінет Міністрів відкритим голосуванням ухвалив рішення про призначення мовного омбудсмана.

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Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська.

Олена Івановська
Фото: Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Олена Івановська

Івановська - професорка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (подання Уповноваженого з прав людини).

  • Раніше понад 30 українських культурних та громадських діячів звернення на підтримку ексуповноваженого Тараса Кременя.
  • Кремінь заявляв, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.
  • Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.
  • Подавали на пост уповноваженого також кандидатуру актора Олександра Завальського.
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