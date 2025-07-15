Кабмін визначився з кандидатурою мовного омбудсмана

15 липня Кабінет Міністрів відкритим голосуванням ухвалив рішення про призначення мовного омбудсмана.
Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська.
Івановська - професорка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (подання Уповноваженого з прав людини).
- Раніше понад 30 українських культурних та громадських діячів звернення на підтримку ексуповноваженого Тараса Кременя.
- Кремінь заявляв, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.
- Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.
- Подавали на пост уповноваженого також кандидатуру актора Олександра Завальського.