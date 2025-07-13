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В Угорщині бібліотека рятує старовинні книги, масштабно уражені жуками

Шкідники пошкодили вже приблизно чверть фондів.

В Угорщині бібліотека рятує старовинні книги, масштабно уражені жуками
бібліотека абатства Паннохальма

У бібліотеці абатства Паннохальма розпочалася масштабна операція з порятунку понад 100 тисяч старовинних книг, уражених шкідниками. 

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Про це повідомила головна реставраторка проєкту Жофія Едіт Хайду, пише Euronews

Фахівці виявили зараження аптекарським жуком (Stegobium paniceum), який пошкодив приблизно чверть бібліотеки, що налічує 400 тисяч томів. Комахи харчуються клеєм і желатином, який використовували у старовинних палітурках.

«Це серйозне зараження, якого ми ще ніколи не бачили. Усі книги класифіковано як заражені, і вони повинні пройти одночасну обробку», – зазначила Хайду.

Книги поміщають у герметичні пакети, з яких викачують кисень, замінюючи його азотом. Очікується, що за шість тижнів шкідників повністю знищать.

Найцінніші експонати, зокрема, Біблія XIII століття та кілька сотень рукописів доґутенбергівської доби, не постраждали. Пошкоджені книги після обробки відправлять на реставрацію.

Згідно з оцінками фахівців, проблема могла посилитися через зміну клімату. Вищі середньорічні температури дозволяють жукам розмножуватися кілька разів на рік.

Бібліотека абатства, заснованого 996 року, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найстаріших книжкових колекцій Угорщини.
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