«Супермен» Джеймса Ганна: історія простого хлопця

З 10 липня в українському прокаті новий фільм Джеймса Ганна «Супермен». Завдання цієї стрічки неймовірно амбітне: вона має перезапустити всесвіт кінокоміксів DC і стати свіжим подихом супергеройських екшнів, що в останні роки залишають масову аудиторію все більш байдужою та роздратованою.

У новій екранізації історія Супермена (Девід Коренсвет) розпочинається не з найкращої позиції. Він втрутився в конфлікт між вигаданими Боравією та Джарханпуром на боці останнього, хоч Боравія — союзниця США. Тепер ставлення до Супермена полярне — хтось і далі захоплюється ним, а інші кажуть, що цей прибулець забагато бере на себе. Зокрема, такої думки американський уряд.

На цій суперечності грає мультимільярдер і технологічний геній Лекс Лютор (Ніколас Голт). Одержимий заздрістю і жадобою, він намагається знищити Супермена морально й фізично. Ненависть Лютора до суперника така велика, що він готовий стерти весь світ лише для того, аби довести свою правоту. З усім цим і доведеться боротися Супермену.

Джеймс Ганн — майстер високобюджетних блокбастерів. Його трилогія «Вартові галактики» (2014–2023) стала прикладом того, як режисер може впровадити неповторний авторський стиль у межах франшизи глобального всесвіту Marvel. У 2018 студія Disney відсторонила Ганна від роботи над «Вартовими» через його непристойні жарти у Twitter, але згодом попросила повернутися, адже ніхто, крім нього, не брався завершити трилогію. Та коли Ганн перейшов у DC, він отримав не просто посаду режисера: його покликали, аби він став головним архітектором майбутнього кіновсесвіту. Тож у «Супермені» Ганн з нуля починає розбудовувати цей всесвіт на основі персонажа, який вже давно переріс рамки коміксу.

Фото: Warner Bros. Pictures Кадр з фільму 'Супермен'.

Розуміючи, що попереду ще кілька фільмів франшизи, Ганн дуже обережно й неквапливо вводить глядача у новий всесвіт: розкриває історію Супермена як Кларка Кента, репортера Daily Planet; його тугу за рідними батьками та зв’язок з прийомною родиною з Канзасу; романтичні стосунки з колегою Лоїс Лейн. Навколо з’являються додаткові персонажі: колеги з редакції; супергерої з Банди Справедливості Зелений Ліхтар (Нейтан Філліон), Орлиця (Ізабела Монер), містер Теріфік (Еді Гатегі); випадковий, але найнадійніший союзник металюдина Джозеф (невпізнаваний Ентоні Керріган); неслухняний і некерований, але дуже милий пес Крипто. Так само ретельно Ганн розбудовує систему антагоністів Супермена: окрім Лекса Лютора, з’являється одержима заздрістю і помстою навіжена Інженерка (Марія Габріела де Фарія) і штучно створений Ультрамен (вказати, хто виконує цю роль, буде спойлером).

Комікс-культура у США — це, мабуть, найрозвиненіша комікс-культура у світі. Ніде більше комікс не відіграє такого значення для формування культурного простору, як у цій країні. Супермен там уже давно не просто один із сотень супергероїв — це культурний герой, як Дон Кіхот чи Ромео і Джульєтта. Це національний символ США на рівні з яблучним пирогом, бейсболом чи клаптиковою ковдрою.

Фото: Warner Bros Co Кадр з фільму «Супермен».

Ганн пропонує поглянути на Супермена як на мігранта-чужинця. Прибулець з далекого знищеного Криптона, він виріс і сформувався на Землі й уже не уявляє свого життя без цієї планети, утім для багатьох він досі чужак. Серіальна зірка Девід Коренсвет, який запам’ятався нетфліксівськими проєктами «Політика» і «Голлівуд», створює майже еталонного Супермена з коміксів: доброго й надійного хлопця, який живе по-сусідству. Так, він може літати, спопеляти очима (ці моменти передані ідеальною графікою), його майже неможливо вбити — однак він соромиться, закохується, сердиться, проживає усі земні почуття.

На цьому і ґрунтується конфлікт Супермена з Лексом Лютором. Ніколас Голт став неочікуваним, але ідеальним вибором актора на роль Лютора. Мізантропічний технофашист, чий світогляд будується навколо переваги розуму над емоціями, особистої наживи і ставлення до людей як до елементів механізму — цей образ Голту вдається відтворити завдяки харизмі, що поєднує небрутальну зовнішність з експресивними криками й динамічними жестами.

Лютор заздрить Супермену. Той від природи має надздібності, але не використовує їх, щоб змусити любити себе — як використовує свій геніальний розум і фінансові можливості Лютор. Конфлікт між персонажами Ганн виводить у досить просте рівняння: розум завжди сильніший від сили, але ніколи не сильніший від людяності. Лютор — найрозумніша людина у світі, однак без співчуття, милосердя, доброти і чесності, його геній здатен лише нищити і руйнувати. А любов людей до Супермена викликана не його суперсилами, а тим, що він готовий жертвувати собою навіть заради паркової білки, не кажучи вже про людей.

Фото: Warner Bros Co Кадр з фільму «Супермен».

В інтерв’ю Ганн казав, що намагався створити аполітичне кіно. Проте це неможливо, враховуючи, що комікс про Супермена завжди був політизований. У фільмі Ганна також легко зчитати окремі суспільно-політичні відсилки. В образі Лекса Лютора можна побачити втілення «темних просвітників» на чолі з Ілоном Маском, а у війні диктаторської Боравії, що хоче під лозунгом визволення окупувати слабшого сусіда Джарханпур — чимало реальних воєн з нашою включно. У стрічці є побіжні згадки і про загрозу онлайнового виміру життя (неймовірно смішні боти-капуцини), і про небезпеки штучного інтелекту й тотального контролю. А ще досить влучні насмішки над марвелівською ідеєю паралельних всесвітів: Ганн показує, наскільки згубною є ідея міжпросторових порталів. І це лише невелика частка алюзій, які можна зчитати в новому «Супермені» навіть без особливого заглиблення.

Сьома серія восьмого сезону «Ріка та Морті» відкрито висміювала стилістку Джеймса Ганна (за участі самого режисера): його любов до запровадження щемких ліній і милих персонажів у екшни, від яких очікуєш масштабних гонитв та епічних бійок. Однак саме це зробило Ганна визначним автором у світі кінофраншиз. Симпатяга Крипто, камео Миротворця, роботи-механіки, які не мають почуттів, але хочуть мати людське ім’я, безкінечна невизначеність статусу стосунків Супермена і Лоїс Лейн, смішні моменти з Бандою Справедливості, фінальна сцена зі спогадами про прийомних батьків — усе це кумедне і щемке наповнення і робить супергеройський блокбастер теплим і щирим. Ганн не дає глядачам нудьгувати в очікуванні сповненої екшну фінальної битви — і, звісно ж, вона тут є! Свого часу такий підхід зробив «Вартових галактики» окремою системою у всесвіті Marvel. Тепер він послужив успіху DC, змушуючи глядачів з нетерпінням чекати нових історій з нового всесвіту в найближчому майбутньому.