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Помер композитор Ігор Поклад

Йому було 84 роки.

Помер композитор Ігор Поклад
Ігор Поклад
Фото: facebook.com/svitlana.poklad

Український композитор, Герой України Ігор Поклад помер у віці 84 роки. 

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Про це повідомила його дружина Світлана Поклад.

"От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", – написала вона у фейсбуці.

  • Ігор Поклад народився в 1941 році у Бішкеку, куди його родину евакуювали від війни.
  • Він є автором музики до таких відомих пісень, як "Ой летіли дикі гуси", "Кохана", "Пісня про матір", "Моя Україна", "Два крила", "Чарівна скрипка". Його перу також належить музика до мультфільмів "Як козаки..." та "Енеїда" тощо.
  • У 1986 році Поклад став лауреатом Шевченківської премії, а у 2017 році отримав орден Ярослава Мудрого.
  • У 2021 році президент Володимир Зеленський присвоїв Покладу звання Героя України. Він зустрівся з композитором і вручив йому орден Держави з присвоєнням звання Героя України.
  • У 2022 році разом із дружиною пережив російську окупацію селища Ворзель під Києвом. До його евакуації долучився Костянтин Гудаускас, який згодом став героєм художнього фільму «Буча». Після порятунку Поклад спільно з Гудаускасом заснував міжнародний гуманітарний фонд Bucha Help для допомоги потерпілим від війни.
  • Минулого року Поклад був відзначений нагородою "Національна легенда України".
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