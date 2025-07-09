Помер композитор Ігор Поклад

Йому було 84 роки.

Український композитор, Герой України Ігор Поклад помер у віці 84 роки.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад.

"От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", – написала вона у фейсбуці.