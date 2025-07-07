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У Хакрові показали оперу “Енеїда”

Показ відбувся на безпечній сцені LOFT STAGE.

Території культури

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Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка повернув на сцену оперу «Енеїда». Показ відбувся 6 липня, наступний запланували на 12 вересня 2025. Минулого разу на сцені ХНАТОБу оперу показували понад півстоліття тому.

Харківський Еней – козак-життєлюб, який шукає шлях до перемоги після втрати мирного життя, зруйнованого підступним ворогом. Його мандрівка – це пошук надії серед руїн. Події розгортаються на символічному «кораблі», де разом виживають українці й троянці.

Творча команда проєкту:

  • Режисерка-постановниця – Жанна Чепела
  • Диригент-постановник – Дмитро Морозов, головний диригент Харківської опери
  • Хореограф-постановник – Костянтин Томільченко
  • Художник-постановник – Костянтин Пономарьов
  • Художник з освітлення – Світлана Змєєва
  • Мультимедіа – Таїсія Пода

Фото: ХНАТОБ
Фото: ХНАТОБ
Фото: ХНАТОБ

Фото: ХНАТОБ

Фото: ХНАТОБ

Фото: ХНАТОБ

Про оперу “Енеїда”:

  • Перша постановка «Енеїди» Миколи Лисенка відбулася 23 листопада 1910-го, в Києві, в театрі Миколи Садовського. Достеменно не відомо, хто стояв того за диригентським пультом: сам автор Микола Лисенко чи австрійський композитор Ганс Єлінек.
  • Відома ще одна сценічна версія «Енеїди» – 1959 року. У Київському театрі опери та балету її поставили режисер Володимир Скляренко і диригент Василь Харченко, але вистава недовго протрималася в репертуарі – через цензуру. 
  • Донедавна не було відомо про інші постановки, допоки в бібліотеці Харківської опери головний диригент театру Дмитро Морозов не знайшов рукописну партитуру «Енеїди» з маловідомою інструментовкою Бориса Лятошинського. В одній з партій значилося: «Генеральна репетиція – 11 січня 1941 року». Де і як відбулася прем’єра та чи відбулася взагалі – поки що загадка, адже в харківських газетах цього періоду про неї не згадують. 

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Території культури
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